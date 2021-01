Nancy renverse Fos-sur-Mer, Quimper enchaîne

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Le choc de la soirée opposait Nancy à Fos-sur-Mer et le Sluc a répondu présent à domicile malgré une entame difficile (27-38). Ron Lewis a sonné la révolte en collant deux missiles à 3 points juste avant la pause (33-39). Ceux de Charles Nkaloulou et Mérédis Houmounou ont ensuite permis au Sluc de reprendre par un 10-2 afin de repasser devant (43-41).

Le momentum a définitivement changé de camp lorsqu'Enzo Goudou-Sinha a inscrit deux paniers de loin bonifiés par un dunk de Tyran De Lattibeaudière (60-51). Auteur de 16 points, face à son ancien club, c'est Ron Lewis qui a tué le match d'un tir à 3 points (75-66), Nancy s'imposant finalement 76-71.

Dans les autres rencontres disputées ce samedi, Quimper a poursuivi son sans faute avec un troisième succès devant Saint-Chamond. Les Quimpérois ont une nouvelle fois utilisé leur variété offensive pour faire la course en tête et compter jusqu'à 23 points d'avance au retour des vestiaires (55-32) suite à un bon passage de Bathiste Tchouaffé (17 points). Le retour de Saint-Chamond sur la fin n'a pas suffi, et après deux lancer-francs, David Jackson s'est chargé de mettre un terme au suspense d'un dunk rageur (92-82).

Evreux et Blois sur le fil

Enfin, Evreux et Blois ont respectivement pu compter sur le sang-froid de Jean-Philippe Dally et Benjamin Monclar pour décrocher de courts mais précieux succès. L'ALM du tandem Radnic-Paschall (13 et 15 points) a en effet signé sa première victoire en championnat après avoir pris le dessus sur Gries-Oberhoffen dans le sprint final (79-74).

Blois a également signé une victoire sur le fil, à Rouen (70-73). Après Tyren Johnson (16 points), Thomas Cornély (11 points), et malgré le 3 points désespéré de Pierre-Etienne Drouault, Benjamin Monclar n'a pas tremblé, terminant la partie d'un impeccable 4/4 sur la ligne qui a assuré l'essentiel pour l'ADA.