Nancy revient de Blois avec 7 points d'avance

Lors du match aller de la demi-finale de la Leaders Cup Pro B, ce mardi 7 décembre, le SLUC Nancy s'est imposé de 7 points (79-86) à Blois. Les joueurs de Sylvain Lautié ont fait la course en tête après avoir passé un 11-0 aux locaux en milieu de deuxième quart-temps. Mais les Blésois ne se sont pas laissés abattre et sont revenus à plus d'une reprise comme sur ce 3-points de Paul Rigot à la 38e minute, qui a permis aux siens de n'être plus qu'à une possession. Mais dans la pénalité, les joueurs de Mickaël Hay ont fini par céder et s'incliner de 7 unités contre Mathis Keïta (15 points à 5/6 aux tirs et 13 passes décisives pour 29 d'évaluation), Stéphane Gombauld (20 points à 8/14 et 4 rebonds pour 17 d'évaluation), Antony Labanca (19 points à 4/5 à 3-points et 3 rebonds pour 21 d'évaluation en 25 minutes) & cie.

Le match retour se déroulera le mardi 18 janvier 2022 à Nancy, une semaine après une première rencontre en championnat entre les deux formations, en Lorraine là-aussi. Ce mercredi soir, c'est la deuxième demi-finale de la Leaders Cup, entre Quimper et Evreux, qui débute dans le Finistère.