Nancy s’impose à l’expérience, Fos-sur-Mer en démonstration à Gries

Crédit photo : Sébastien Grasset

Deux matches de la saison régulière de Pro B ont eu lieu ce mercredi soir. Nancy a du s’employer pour s’éviter un retour de Souffelweyershein (75-69). Tyran De Lattibeaudière (20 points à 7/14, 6 rebonds) a été très important dans le succès des Lorrains. De son coté, Fos-sur-Mer a assuré face à Gries (76-103) avec une très belle adresse à 3-points (17/27).

Nancy, première équipe à 10 victoires cette saison

Passé le duel entre Enzo Goudou-Sinha et Dustin Thomas en début de rencontre (6-4, 4e), Souffel’ est la première équipe à se mettre en évidence. Deux primés, signés Oguine et Vergiat, placent les Alsaciens devant (10-14, 7e). Pour peu de temps cependant, Nancy reprenant les rênes pour virer en tête après 10 minutes (17-14). Le SLUC crée un premier écart (28-22, 16e) mais le BCS recolle après un dunk autoritaire de Sylvain Sautier (30-30, 28e). La rencontre va cependant basculer à partir de ce moment-là. D’un 7-1 tout d’abord, qui amène Nancy avec six points d’avance à la pause (37-31), Tyran De Lattibeaudière et Ron Lewis se montrent ensuite redoutables de loin dès le retour sur les parquets (46-31, 22e). Trois paniers primés qui assomment un BCS qui limite tout de même la casse en fin de quart-temps, par Louis Marnette (60-45, 30e). La défense alsacienne retrouve son efficacité ensuite, comme en première période. Une partie du retard est comblée (65-59, 35e) mais le SLUC Nancy, à l’expérience, reprend un matelas confortable (75-60) avant de gérer les dernières minutes pour s’imposer, 75-69.

Fos-sur-Mer tout en contrôle

34 points dans le premier quart-temps, 22 dans le deuxième, Fos-sur-Mer s’est très (trop ?) vite mis dans une position favorable à Gries (76-103). D’une adresse redoutable de loin (8/11) à la pause, les visiteurs comptent, après un panier d'Allan Dokossi, 10 points d’avance à la 6e minute (12-23). Kevin Dinal maintient Gries à flot (23-34, 10e) mais l’activité du jeune poste 4-3 de Fos (17 points, 5 rebonds et 3 interceptions à la mi-temps) fait mal au BCGO. Seul son 2/8 aux lancers-francs peut lui laisser un arrière-goût amer sur sa prestation. Jean-Michel Mipoka donne ensuite 20 longueurs d’avance aux visiteurs (25-45, 17e) qui clôturent la première mi-temps avec écart déjà conséquent, 35-56. La domination de Fos ne faiblit pas après la pause. Toujours aussi redoutables de loin (5/7 durant cette période), les coéquipiers de Jamar Diggs (28 points à 9/11 à "-points, 6 passes décisives) affichent à la fin du troisième quart-temps 24 passes décisives pour 4 ballons perdus (10 et 13 pour Gries). Après 30 minutes, le sort du match est quasiment scellé (56-82) et Fos-sur-Mer peut gérer son avance jusqu’au terme de la rencontre. Pour Gries-Oberhoffen, ce rapide retour à la compétition après une longue période d'activité leur aura permis de se remettre dans le bain.

