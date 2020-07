Nancy souhaite attirer Lasan Kromah

PRO B

Crédit photo : Maeva Parmentier

Il avait laissé une sacré emprunte tant dans la mémoire des supporters rouennais que sur le championnat de France de Pro B à l'issue de la saison 2018/19. Lasan Kromah (1,98 m, 29 ans) pourrait faire son retour dans cette même division. En effet, selon nos informations, le joueur est courtisé depuis plusieurs semaines par le SLUC Nancy, 3e du championnat avant son arrêt pour les raisons que nous connaissons tous.

Meilleur marqueur de Pro B en 2018/19

Engagé par Boulazac à l'été 2018, l'ailier américano-libérien n'avait pas fait long feu en Dordogne, trop peu utilisé par Thomas Andrieux. Libéré, il descendait d'une division pour s'engager avec Rouen au début du mois de décembre pour succéder à Chima Moneke. Meilleur marqueur de Pro B (17,1 points, 3,7 rebonds et 2,6 passes) au sein d'une équipe normande flamboyante collectivement cette saison là (demi-finale de Coupe de France, finales de Leaders Cup et playoffs), le champion NCAA avec UConn (2014) prenait la route de la Grèce l'été dernier. Sous les couleurs de Kolossos, club basé sur l'île grecque de Rhodes, Kromah a une nouvelle fois montré l'étendu de son talent en terminant 8e meilleur marqueur de l'ESAKE (15,7 points, 4 rebonds et 2,2 passes).

Si la venue en Lorraine du swingman new-yorkais se confirme, Nancy réaliserait un joli coup sur le marché des transferts.

Lasan Kromah ici face à Terell Parks, nouveau pivot de Cholet (photo : Harry Zampetoulas)