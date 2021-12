Nancy stoppe le leader de Pro B, Saint-Chamond

PRO B

Crédit photo : Lilian Bordron

Dans un Gentilly en furie à trois jours de Noël, le SLUC Nancy a fait tomber le leader de Pro B, Saint-Chamond (93-87). Les joueurs de Sylvain Lautié, qui se sont appuyés sur un énorme Stéphane Gombauld (28 points à 11/16 aux tirs, 10 rebonds, 4 contres et 4 fautes provoquées pour 36 d'évaluation en 36 minutes), ont pris le large dans le deuxième quart-temps (32-12). Et si le collectif couramiaud (sept joueurs entre 8 et 13 points) a poussé dans le final pour recoller, les Lorrains ont résisté pour l'emporter et signer leur huitième victoire de la saison. Ils sont ainsi seul deuxièmes, à une victoire de Saint-Chamond (9 victoires, 2 défaites) en attendant le résultats de l'Elan Chalon ce jeudi soir.

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de la rencontre

Limité à 8 joueurs professionnel avant l'arrivée de David Skara, le SLUC a signé une belle performance collective (25 passes décisives) et voudra confirmer avant la trêve, lundi prochain à Rouen.