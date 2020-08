Nancy va remplacer Alost lors du Tournoi de Blois

PRO B

Crédit photo : SLUC Nancy

Le Covid-19 est toujours là et cela impacte toujours le monde du sport en France comme en Belgique. Par mesure de sécurité, la première division belge attendra novembre pour faire sa rentrée officielle. L'équipe d'Okapi Alost qui devait participer au tournoi de Blois a donc refusé l'invitation de l'équipe de Mickaël Hay. Les supporters blésois auront donc droit à un tournoi 100% français au Jeu de Paume lors du week-end du 4 et 5 septembre. Après Orléans, Nantes et donc Blois, c'est le SLUC Nancy qui sera la quatrième équipe après l'annulation d'un tournoi prévu à la même date à Pont-de-Mousson.

Après un premier match amical à Saint-Dié-des-Vosges face à Gries-Oberhoffen qui s'est soldé par une victoire, le SLUC a quelque peu changé son calendrier de pré-saison. Le club du Loir-et-Cher n'a pour l'instant pas communiqué sur les conditions sanitaires qui seront mises en place pour ce tournoi.

Un tournoi sous la forme d'un Final Four avec d'un côté une demi-finale entre Nancy et Nantes puis une entre Orléans et Blois avant une grande finale le lendemain.