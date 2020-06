Nantes : Abdel Sylla prolonge son contrat jusqu'en 2022

PRO B

Crédit photo : Théo Quintard

À l'image de son début de recrutement, Nantes mise sur la continuité en prolongeant Abdel Sylla (2,05m, 30 ans) pour une saison supplémentaire, soit jusqu'en 2022. Le pivot seychellois y apporte sa belle expérience du championnat de France.

À Nantes depuis 2019, les débuts d'Abdel Sylla avec l'Hermine se sont rapidement révélés intéressants pour le club, si bien qu'il est devenu l'un des joueurs importants du système de Jean-Baptiste Lecrosnier. En 23 rencontres disputées dont 19 en tant que titulaire, l'intérieur originaire des Seychelle tournait à 5,7 points, 4,6 rebonds et 2,3 passes décisives pour 7,2 d’évaluation de moyenne en 23 minutes de moyenne.

Auparavant, il a engrangé une expérience non négligeable au sein du championnat de France, faisant de lui un pivot référencé. Avant d'arriver à Nantes, il a évolué une saison en Suisse, après avoir passé 10 saisons à se frotter au basket français. En 201 matchs compilés avec Nancy, Pau-Lacq-Orthez, Orléans, Monaco et Bourg-en-Bresse, il tournait en moyenne à 3,7 points et 2,7 rebonds. Déjà champion de France 2011 avec le SLUC Nancy, Abdel Sylla a remporté, la saison passée, la Leaders Cup Pro B. Il aura l'opportunité de garder la raquette de l'Hermine une saison supplémentaire.

Jean-Baptiste Lecrosnier, entraîneur du NBH, s'est exprimé :