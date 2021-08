Nantes : Evann Gauthier intègre le groupe professionnel

PRO B

Crédit photo : Nantes Hermine Basket

Le Nantes Hermine Basket continue d'intégrer dans son équipe professionnelle des jeunes joueurs issus du centre de formation. En plus de Guillaume Eyango, vu à la Coupe du Monde U19 début juillet, c'est le meneur Evann Gauthier (1,88 m, 18 ans) qui sera aspirant et partenaire d'entraînement en 2021-2022. Il est plus ni moins que le petit frère d'Harvey Gauthier, qui vient de signer son premier contrat professionnel avec Nantes. Par le passé, il a déjà fait une entrée en Pro B, en décembre 2019, quelques possessions alors que le groupe était privé de nombreux joueurs, blessé.

"C’est une fierté d’intégrer le groupe professionnel du Nantes Basket Hermine, commente-t-il. M’entraîner au quotidien avec l’équipe va me permettre de prendre mes marques et de progresser auprès de joueurs très expérimentés et qui connaissent toutes les clés pour réussir à ce niveau-là. J’aurai la chance de pouvoir compter sur mon frère Harvey et sur Guillaume Eyango, avec qui j’ai évolué au Centre de Formation, pour faciliter mon intégration. Je suis pressé de commencer la saison pour relever ce nouveau défi qui se présente à moi !"

Le coach Jean-Baptiste Lecrosnier s'exprime également sur ce choix d'avoir responsabilisé Evann Gauthier.