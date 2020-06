Nantes : Guillaume Eyango intègre le groupe professionnel

Après Harvey Gauthier et Louis Gibey, c'est au tour de Guillaume Eyango (2,00m, 18 ans) de rejoindre le groupe professionnel du NBH à temps plein. Le poste 3/2 a signé un contrat aspirant de 3 années.

Les repères, Guillaume Eyango les a déjà. Avec les professionnels, il va retrouver deux autres jeunes joueurs avec qui il évoluait déjà avec l'équipe NM3 de Nantes : Harvey Gauthier et Louis Gibey. L'originaire de Seine-et-Marne y moyennait 8,72 points par rencontre la saison passée, avec des pointes à 17 voire même 25 points. Il avait également pris part à quelques entraînements mais aussi à aux rencontres de préparation. Le jeune français a pu vivre ses premiers pas en Pro B, en disputant le 1/4 de finale aller de Leaders Cup Pro B. Le club, vainqueur de cette compétition, se base ainsi sur des prolongations et sur des joueurs formés au sein de l'institution nantaise. De quoi garder sur une stabilité importante pour repartir sur une saison avec des ambitions élevées.

Les premiers mots de Jean-Baptiste Lecrosnier, entraîneur de l'Hermine, sur cette jeune pousse :

"Guillaume évolue sur le poste 3/2, il va effectuer sa première année en tant qu’aspirant pro et sa première expérience à temps plein avec le groupe. Il connaît déjà le rythme du travail à ce niveau puisqu’il a côtoyé le groupe à plusieurs reprises la saison passée. Il a même pu jouer en Leaders Cup et sur quelques matchs de préparation. C’est une belle marche à gravir pour lui, mais Guillaume apprend vite et il a toujours su s’adapter aux nouveaux challenges. Comme ses deux compères Harvey et Louis, c’est un jeune joueur bien structuré avec une grosse envie d’évoluer vers le haut niveau."