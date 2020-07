Nantes : Les coachs Jean-Baptiste Lecrosnier et Maxime Chiron prolongés jusqu'en 2022

Sous contrat jusqu'en juin 2021, le coach principal Jean-Baptiste Lecrosnier et son assistant-coach Maxime Chiron ont été prolongés d'une saison. Les deux vainqueurs de la Leaders Cup Pro B 2020, qui ont conservé une bonne partie du groupe 2019/20 pour les deux prochaines saisons, vont donc pouvoir travailler avec sérénité à moyen terme, dans un climat de confiance.

"Je suis forcément très heureux de faire partie du projet nantais pour une saison supplémentaire ! Cela nous met dans un processus de continuité et nous sommes vraiment content d’avoir une vision commune avec nos dirigeants, a commenté Jean-Baptiste Lecrosnier. C’est intéressant de disposer d’un noyau de groupe qui n’évolue que grâce à des « retouches » si je peux m’exprimer comme ça et le fait de faire partie de ce projet-là est quelque chose qui me satisfait totalement. Et nous sommes maintenant impatients de pouvoir retrouver le groupe."