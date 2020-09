Nantes : Plusieurs cas COVID-19 détectés, les matchs à venir compromis

Ce lundi soir, le Nantes Basket Hermine a annoncé que plusieurs membres du club avaient été testés positifs à la COVID-19. En toute logique, le club a suspendu ses activités et saisi la Comission Sanitaire de la Ligue Nationale de Basket. Les deux rencontres à venir contre Poitiers (vendredi) et Quimper (mardi prochain) pourraient être reportées.

Voici le communiqué du club :

"Les résultats des tests Sars CoV2 hebdomadaires réalisés ce lundi matin ont révélé plusieurs cas positifs à la COVID-19 au sein de la délégation sportive. L’état de santé des personnes positives est rassurant et le Club a mis en place tous les protocoles sanitaires adéquats pour préserver la santé de tous. Le NBH suspend temporairement son activité et a saisi la Commission Sanitaire de la LNB concernant la tenue des deux prochaines rencontres du Club, programmées le vendredi 02 octobre contre Poitiers et le mardi 06 octobre face à Quimper. Nous vous tiendrons informés de l’évolution de la situation."