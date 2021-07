Nantes : premier contrat professionnel pour Harvey Gauthier

PRO B

Crédit photo : Grégory Leroy

Après deux années sous le statut de stagiaire professionnel, Harvey Gauthier (1,85 m, 20 ans) a paraphé son premier contrat professionnel avec le Nantes Basket Hermine.

Premier contrat pro de 3 ans pour @GauthierHarvey !



En savoir plus : https://t.co/UBa9kuftTD pic.twitter.com/1O9ZoUmHcK — Nantes Basket Hermine (@NantesBasket44) June 30, 2021

Passant de 3 minutes de moyenne de temps de jeu en 10 matchs en 2019/20 à 11 minutes de moyenne en 26 matchs de championnat cette saison, le jeune meneur de jeu formé au club a su répondre présent quand le coach, Jean-Baptiste Lecrosnier, a fait appel à lui. À l'image de ses quelques sorties très intéressantes en fin de saison, où il a notamment réalisé son match référence à Évreux (15 points, 17 d'évaluation), en passant par ses 12 points et 13 d'évaluation à Blois ou encore ses 10 points et 11 d'évaluation contre Rouen.

« Cette signature est bien évidemment une très grande satisfaction et je remercie les dirigeants pour leur confiance. C’est quelque chose que j’avais en tête depuis le début de saison et j’ai essayé de faire le maximum chaque jour ! J’ai eu les opportunités pour m’exprimer et les coachs m’ont accordé du crédit et je leur en suis très reconnaissant. La complexité de cette saison a fait qu’ils ont eu besoin de moi très vite et à différents moments et je me devais de répondre présent. Le travail paie toujours et je suis très heureux de ce qui m’arrive. Il faudra confirmer la prochaine saison (...). » a réagi le joueur sur le site officiel du club.

Jean-Baptiste Lecrosnier précise, toujours sur le site internet du NBH, qu'Harvey Gauthier sera le "back-up" du futur meneur de l'équipe et non plus le 3e meneur comme c'était le cas ces deux dernières années :