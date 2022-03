Nantes fait venir Tavrion Dawson

PRO B

Charles Thomas blessé au pied, Nantes (Pro B) a fait venir un joueur pour le remplacer le temps de son arrêt. Ce joueur, c'est Tavrion Dawson (2,06 m, 25 ans). Le Californien arrive de deuxième division israélienne. Là-bas, il a d'abord joué cette saison au Maccabi Hod HaSharon (20,8 points et 5,8 rebonds de moyenne) puis à l'Hapoël Ramat Gan (15,9 points et 5,5 rebonds).

Avant cela, l'ancien de Cal State Northridge a évolué au Canada (en CEBL) et dans le championnat suédois. Décrit par l'Hermine comme étant un "joueur athlétique, gaucher et fort scoreur", ce poste 4/5 "s’est montré dominant dans toutes les ligues où il a évolué". Reste à savoir s'il sera qualifié à temps pour jouer à Vichy dès ce mardi. Sinon il faudra attendre vendredi et la réception de Blois. Après deux victoires de suite, l'équipe de Jean-Marc Dupraz est sortie de la zone de relégation. Elle aspire à remonter au classement petit à petit, pour d'abord s'éloigner de la zone rouge et pourquoi pas se rapproche du top 9.