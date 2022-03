Nantes poursuit sa série face à Vichy

PRO B

Crédit photo : Olivie Grasset

Troisième victoire d'affilée pour Nantes. Le club s'éloigne de la zone de relégation et les hommes de Jean-Marc Dupraz comptent une longueur d'avance sur Gries-Souffel ainsi que Quimper et Boulazac et signent leur 11e victoire en Pro B cette saison.

Il n'aura pas fallu longtemps pour que le succès des Nantais se dessine. Après un premier quart temps abouti (18-21), Nantes a livré une première mi-temps intéressante et serieuse face à une formation Auvergnate depourvue de son meilleur marqueur, Dominez Burnett et son capitaine Thomas Ceci-Diop. En dominant la raquette très tôt dans le match grâce à Jonathan Kasibabu qui a fait une moisson au rebond (8 rebonds) et en s'appuyant sur une jolie adresse à trois-point, l'Hermine a creusé l'écart avant la pause. Après la pause, Nantes restait dans le même ton en menant de 14 points avant la JAV retrouve de l'aggressivité et vienne réaliser un rapproché à six unités alors que l réussite derrière l'arc plongeait pour les Nantais. Bousculée, l'hermine s'en est finalement fait peur et a su préserver l'essentiel grâce à une superbe prestation de Jérôme Sanchez (16 points, 12 rebonds, 4 passes décisives pour 29 d'évaluation en 36 minutes de jeu.