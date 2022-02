Nantes rapatrie Jean-François Kebe

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Formé à l'Hermine où il a fait ses gammes en professionnel entre 2012 et 2016, Jean-François Kebe (1,85 m, 27 ans) est de retour à la maison ! Près de six ans après et des expériences contrastées (une relégation avec Orchies, une montée en Pro B avec Saint-Quentin), l'ancien meneur du GET Vosges retrouve les rangs de son club formateur. Il est donc la première recrue du NBH version Jean-Marc Dupraz.

Meneur organisateur et fort défenseur, l'international ivoirien sort tout just d'une pige médicale à Tours. Remplaçant de Jayson Tchicamboud, il a disputé trois rencontres avec le TMB (3,7 points à 40% et 2,3 passes décisives), la dernière pas plus tard que mardi soir à Chalon (3 points et 3 passes décisives en 13 minutes). Au-delà des chiffres, sa pige restera réussie chez le promu, où il a apporté beaucoup de leadership si l'on en croit Pierre Tavano, interrogé par La Nouvelle République. « D’abord, il y a ce que l’on voit sur le terrain : il met la pression sur son adversaire, nous fait monter notre niveau défensif. En attaque, il nous fait jouer sur des choses plus posées et c’est intéressant. Mais il y a aussi ce que l’on ne voit pas, en dehors du terrain : il parle beaucoup à ses coéquipiers, pour les mettre en confiance, partage son expérience… C’est important un joueur comme ça, qui peut “ driver ” ses coéquipiers dans les moments difficiles et leur dire de ne pas lâcher. Ce soir (vendredi), il fait vraiment une belle prestation, sur le terrain, comme en dehors. »



Parmi les plus mauvaises défenses de Pro B avec plus de 81 points encaissés par rencontre, Nantes aura bien besoin des qualités défensives de l'enfant du pays.