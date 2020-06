Nantes va miser sur le rookie Josh Ajayi pour compléter sa raquette

PRO B

Crédit photo : South Alabama

Doté d'un effectif très expérimenté jusqu'à présent, le Nantes Basket Hermine va faire baisser un petit peu sa moyenne d'âge. Selon nos informations, le club de la Loire-Atlantique a engagé Josh Ajayi (2,01 m, 22 ans).

Il va s'agir de sa première expérience professionnelle. Ce petit pivot vient de terminer un cursus de 5 ans dans la même université, South Alabama, basée à Mobile. Pour sa dernière année, l'américano-nigérian (cotonou donc) valait 14,6 points à 56% aux tirs, 7,2 rebonds et 1,3 passe en 32 minutes. Des statistiques qui lui ont valu d'être élu dans le cinq majeur de sa conférence, la Sun Belt Conference, en compagnie notamment de Nijal Pearson, nouvelle recrue de Roanne. Josh Ajayi a marqué l'histoire de sa fac en étant le 3e meilleur rebondeur, le 8e meilleur marqueur et le 4e joueur ayant rentré le plus de lancer-franc.

À Nantes, le natif d'El Monte (Californie) complète la raquette déjà composée d'Abdel Sylla, Ludovic Negrobar et René Rougeau. Pivot mobile, tonique, puissant (110 kg), Josh Ajayi pourrait se révéler en Pro B pour sa première saison professionnelle.