Neno Asceric prolonge à l'ALM Évreux de 2 ans

PRO B

Crédit photo : Sabine De Leest

Comme nous l'évoquions sur les réseaux sociaux, la prolongation de Neno Asceric (55 ans) à la tête de l'ALM Évreux ne faisait plus l'ombre d'un doute depuis plusieurs jours. C'est désormais officiel ; le technicien serbo-autrichien a paraphé un contrat de 2 ans.

#ProB Alors que l’ALM Évreux retrouve son public demain, le président Patrick Roussel, présent à Blois, confirme que le club a fait une proposition de prolongation de contrat de 2 ans à Neno Asceric. Sauf retournement de situation, le technicien va rempiler. — Alexandre Sanson (@aem_sanson) May 24, 2021

Arrivé dans la capitale euroise en février 2020 afin de reprendre une équipe en difficulté au classement à ce moment-là (15e), Neno Asceric avait gagné les deux matchs suivants, à Rouen et face à Denain, avant de voir le rideau de la saison 2019/20 se refermer à cause de la pandémie mondiale. Deux mois plus tard, le club l'avait prolongé pour une saison. Bien lui en a pris, puisqu'à l'heure actuelle, l'équipe normande réalise une belle saison avec une 8e place et un bilan de 15 victoires et 13 défaites malgré un départ poussif (0-4).

+ ans pour coach Neno !



C'est désormais officiel, notre entraîneur Serbo-Autrichien Nedeljko Asceric prolonge et sera à la tête de l'ALM pour les 2 prochaines saisons !



d'infos https://t.co/i475v4aVR7 pic.twitter.com/fuNOdivulm — ALMEvreux (Officiel) (@ALMEvreux) May 27, 2021

Une place qui a d'autant plus de mérite car la saison n'a pas été un long fleuve tranquille pour l'ancien sélectionneur de l'Autriche. Celui-ci a dû se résoudre à se séparer rapidement de deux joueurs - l'ailier américano-ghanéen Bashir Ahmed et le meneur argentin Pedro Barral, véritable coup de coeur du coach - à faire face aux nombreuses blessures (Wallez, Barrueta, Sidibé, Dally, Radnic) et enfin à laisser filer son capitaine de route, Jhornan Zamora, début mai, désireux de renter au Véenezuela pour des raisons incertaines (familiales et sportives).

Aux yeux des nombreuses secousses traversées par le club et des bons résultats sportifs, c'est tout naturellement que l'ALM Évreux a décidé de prolonger Neno Asceric pour les deux prochaines années.

Fédérateur et passioné par son métier, Neno Asceric continuera son travail de formateur à l'ALM Évreux pendant les deux prochaines années (photo : Sabine De Leest)