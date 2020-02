Neno Asceric va s'engager avec Evreux

PRO B

Crédit photo : Christophe Delrue

Après bon nombre de spéculations pour remplacer Fabrice Lefrançois (Dounia Issa, Philippe Namyst ou encore Philippe Da Silva étaient dans le viseur), l’ALM Evreux va engager Neno Asceric (54 ans) pour les 13 dernières rencontres de championnat, selon nos informations. L’objectif sera de maintenir le club normand en Pro B. Pour l’heure la durée de son contrat reste à déterminer. L’ALM Evreux va officialiser sa venue soit dimanche, soitlundi.

Sans club depuis 2 ans

Présent ce samedi à Blois afin d’observer sa future équipe, le technicien serbo-autrichien revient dans le circuit après deux ans sans club. Sa dernière aventure s’était terminée précipitamment en décembre 2017 après 13 matchs avec Nantes (Pro B) et un bilan de 3 victoires pour 10 défaites.

Celui qui a fait les beaux jours du PSG Racing, de Hyères/Toulon, Le Mans et Vichy en tant que joueur, a également coaché dans l’Hexagone à la JL Bourg (2006/07), à Saint-Quentin (2007/08) avant de prendre les rênes de la sélection autrichienne entre 2008 et 2013 puis de revenir en France à Lille (2014/17) et donc Nantes.

Forte personnalité, connu pour son exigence défensive, le technicien compte apporter toute son expérience à un groupe en grande souffrance dans ce domaine (87.1 points encaissés en moyenne, plus mauvaise défense de Pro B) et qui a pris l'eau samedi soir à Blois (113-77). Neno Asceric fera ses premiers pas d’entraîneur la semaine prochaine face à Denain.