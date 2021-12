Nic Moore prolonge déjà à Boulazac pour deux ans

« Depuis mon arrivée j’ai senti l’engagement de tout le monde, Président, Staff sportif et Médical, jusqu’au Staff Administratif qui œuvre tous les jours pour faire du BBD un club qui gagne, a commenté Nic Moore . Cela correspond à ma mentalité ! Sur le terrain, je prends beaucoup de plaisir que ce soit à l’entrainement ou en matchs avec les coachs et mes coéquipiers. Je suis venu avec ma femme et mes trois enfants et on s’est tout de suite senti bien à Boulazac. On s’est rapidement senti à « la maison ». Je vois bien mes enfants continuer à grandir ici. L’environnement est idéal pour nous. Je suis à la fois honoré et excité de prolonger au BBD et de continuer d’être un élément du club. Ma volonté est de continuer de gagner pour le club, la ville et tous nos supporters »