Nicolas De Jong de retour à Boulazac pour toute la saison 2021-2022

En difficulté depuis le début de saison, Boulazac tente d'améliorer son effectif. Après avoir engagé Alex Campbell au poste 2 et Nic Moore à la mène, le BBD vient cette fois de faire revenir le pivot Nicolas De Jong (2,10 m, 33 ans).

Le Tourangeau avait fait un passage remarqué en Dordogne en 2018-2019. A l'époque, chez le promu périgourdin, il avait réalisé une saison très aboutie. Saison qui lui avait permis de signer un beau contrat dans la foulée à l'Elan Béarnais. Mais victime d'une rupture des ligaments croisés sur place, l'international néerlandais a quitté l'EBPLO plus tôt que prévu. Sur le début de saison, il est parti se relancer en LEB Oro, la deuxième division espagnole, à l'Estudiantes Madrid. Ses cinq matches sur place ont permis de revoir sa légendaire efficacité offensive (10,4 points à 51,4% de réussite aux tirs et 3,4 rebonds en 14 minutes).

Reste désormais à savoir s'il sera aussi efficace en Pro B et surtout s'il sera complémentaire avec les autres intérieurs, alors que plusieurs d'entre eux présentent un profil similaire au sien (Olivier Cortale, Ivan Février, Jules Rambaut). En revanche, son leadership et sa science du jeu ne pourra qu'aider sa nouvelle équipe.

« Nicolas va apporter de l’expérience à notre groupe pour les matchs mais aussi à l’entrainement et dans le vestiaire, explique l'entraîneur Nikola Antic. Je suis content de pouvoir disposer de cet apport pour l’équipe. C’est un très bon joueur de basket, on connait sa qualité de shoot, et sa qualité d’exécution dans le jeu intérieur et autour des picks and roll. »