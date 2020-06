Nik Caner-Medley, un gros CV à Fos Provence

Un gros CV du basketball européen rejoint le club de Fos-sur-Mer L'intérieur gaucher Niklas Caner-Medley (2,03 m, 36 ans) revient dans le Sud de la France après être parti de Monaco en 2017.

44 matchs d'Euroleague, 34 d'EuroCup et 37 de Basketball Champions League (BCL) : treize ans après sa découverte de l'Europe, cet Américano-Azéri débarque dans les Bouches-du-Rhône avec un CV attractif. Après une première expérience en Allemagne, aux Artland Dragons, il a passé cinq ans en Espagne (Gran Canaria, Séville et Valence) avant de connaître sa première expérience en EuroLeague chez le grand Maccabi Tel-Aviv. Il a vécu sa deuxième expérience à ce niveau la saison suivante avec Malaga en 2013/14 puis a passé deux ans (de 2014 à 2016) au sein du club d'Astana, au Kazakhstan, découvrant ainsi la relevée VTB League.

Meilleur rebondeur de Liga Endesa en 2018/19

C'est à ce moment-là qu'il a rejoint le club montant qu'était alors l'AS Monaco. Avec la Roca Team, l'ancien joueur de l'université du Mayrland (NCAA) a remporté la Leaders Cup et atteint le Final Four de la Ligue des Champions (BCL). Il valait alors 9,9 points, 4,9 rebonds et 1,3 passe décisive par match pour 12 d'évaluation.

Reparti ensuite en Espagne du côté de l'Estudiantes Madrid pendant deux saisons, il a terminé meilleur rebondeur du championnat espagnol en 2018/19 avec 8,7 prises par match. Pour sa dernière expérience professonnelle en date, il est allé vivre une nouvelle aventure en deuxième divison japonaise. Chez les Ibraki Robots, il tournait à 18,5 points, 8,5 rebonds et 3,5 passes pour 25 d'évaluation.

C'est un très gros coup que viennent de réaliser les BYers, qui affirment un peu plus leur ambition de remonter très vite en Jeep ELITE. Comme à son habitude, Rémi Giuitta construit une équipe expérimentée, s'appuyant sur de nombreux vétérans.

"Pour commencer ça va être ma quinzième saison de joueur professionnel, notamment à travers l'Europe, rappelle l'ailier-fort. J'ai eu une super carrière, mais aujourd'hui encore, je continue à chercher de beaux challenges à relever, qui me motive. Et après avoir discuté avec le coach Rémi Giuitta, j'ai eu le sentiment que ça pouvait être un super défi. J'ai beaucoup aimé sa philosophie et les objectifs qu'il fixés. J'ai aussi ressenti que ce serait le meilleur choix pour ma famille qui a acceuilli une petite fille il y'a six mois. Je voulais qu'on vive dans un endroit où on se sente à l'aise. J'ai joué à Monaco donc je connais assez bien le Sud de la France et je sais que ma famille s'y sentira bien. C'est donc un ensemble, la bonne connexion avec le coach et un défi excitant. J'ai hâte de commencer, rencontrer mes coéquipiers, le staff et les membres de l'organisation, travailler dur et faire une super saison".