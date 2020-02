Nikola Antic : "On n'a pas montré notre vrai visage"

PRO B

Crédit photo : GPJ

Face à l'impact physique de Nantes, son énergie et son bloc défensif, très dense et difficile à pénétrer, Antibes a subi dimanche en finale de la Leaders Cup Pro B. Pourtant bien lancés depuis deux mois (10 victoires en 12 matchs), les Sharks ont été dominés par une équipe dans la dynamique inverse. Au point de s'incliner 73-58 au final. De quoi laisser des regrets à toute l'équipe, les supporters et bien sûr les entraîneurs, à commencer par Nikola Antic. Ce dernier a regretté devant la presse après le match les performances de ses leaders, passés à côté. Très performant sur les dernières sorties, l'arrière américain Zaid Heast a fini à 13 points à 3/10 aux tirs et 0 passe décisive pour 4 d'évaluation en 26 minutes. S'il a donné 11 passes décisives, Roko Ukic a été maladroit avec 8 points à 2/11 en 35 minutes. Enfin, Tim Blue a bien commencé avant de disparaître à petit feu pour terminer la partie à 11 points à 5/10 et 7 rebonds en 32 minutes. Pas suffisant pour ramener un premier trophée et valider ainsi la qualification en playoffs.

« Ça faisait deux mois qu'on était vraiment bien en place, offensivement et défensivement. Nantes était dans une spirale négative, nous en pleine confiance, mais on a affronté une équipe qui n'avait rien à perdre. Et nous, en tant que favoris, on a été crispé, on a manqué de lucidité, il n'y avait pas de mouvement en attaque... On ne pouvait rien faire. Nos joueurs clés ont complètement raté le match. Je pensais qu'ils allaient pouvoir porter l'équipe parce qu'ils avaient l'expérience de jouer une finale. Je regrette qu'ils n'aient pas réussi à le faire. Mais on n'a pas montré notre vrai visage sur ce match, c'est surtout ça que je regrette ».



Antibes va devoir se remettre la tête à l'endroit et poursuivre sa remontée au classement. Les Azuréens ont gagné 12 de leurs 20 matchs pour le moment en saison régulière.