Nikola Antic tire la sonnette d'alarme à Antibes : "Cette équipe ne peut pas jouer un rôle important"

Crédit photo : François Pietrzak

Difficile de comprendre l'intersaison d'Antibes. Alors que le club prétendait vouloir jouer les premiers rôles en Pro B pour remonter à terme en Jeep ELITE, le recrutement a été tardif, incomplet et parfois même étrange avec comme exemple la signature pour cinq ans de l'ancien joueur NBA Cleanthony Early, qui n'a plus joué depuis le premier match suite à un accrochage avec son entraîneur Nikola Antic.

La patte du Canadien Chris Van Zyl semble derrière ces choix alors que Nikola Antic ne cache plus ses inquiétudes dans les colonnesde Nice-Matin après trois défaites en trois matchs et avant une rencontre contre Fos Provence sans trois joueurs (Traoré, Tanner et Doucouré), blessés.

"Quand on perd contre Aix et que Fos gagne de 30 ou 40 points contre Aix, on voit où est notre place. Je suis inquiet quand je vois le groupe depuis un mois. Ce n’est pas nouveau, mais cette équipe ne peut pas jouer un rôle important. Il nous manque beaucoup de choses. Il faut poser la question au front-office : qu’est-ce qu’ils veulent avec cette équipe cette année ? Je vois ce qu’il manque, mais entre ce que le coach voit et ce qu’on souhaiterait faire."

