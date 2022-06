Noah Penda et Alexandre Bouzidi restent en France : direction Vichy et Roanne

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : Christophe Canet

Si Rayan Rupert devrait rallier le championnat australien, si Mael Hamon-Crespin a dit oui à Washington State (ses explications prochainement à lire prochainement sur BeBasket), certains jeunes du Pôle France évolueront toutefois toujours en France la saison prochaine.

Ce sera notamment le cas de Noah Penda (2,00 m, 17 ans) et d'Alexandre Bouzidi (1,97 m, 17 ans) qui devraient respectivement rejoindre, selon nos informations, Vichy-Clermont et Roanne. Phénomène physique, l'ailier parisien pourra parfaire sa formation aux côtés de Guillaume Vizade : en net progrès sur son tir (de 20 à 29% à trois points, de 29% à 60% aux lancers-francs), l'ancien de Villemomble et Levallois fut l'un des leaders de la saison record de l'INSEP (10,9 points à 47%, 6,1 rebonds, 2,7 passes décisives, 2,4 interceptions et 1 contre pour 15 d'évaluation), quoiqu'un peu irrégulier. Quant au meneur d'origine villeurbannaise, son profil a souvent été comparé à celui de Thomas Heurtel : un gros QI basket, surtout au niveau du pick and roll, de l'audace et du caractère. À temps de jeu équivalent, ses statistiques ont légèrement progressé cette saison en NM1 (7,1 points à 34%, 2,9 rebonds et 2,5 passes décisives contre 6 points à 45% et 1,9 passe décisive). Surtout, le Pôle France s'est mis à gagner.



Noah Penda devrait glaner du temps de jeu en Pro B la saison prochaine

(photo : Christophe Canet)