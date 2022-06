Noah Penda s'engage avec la JA Vichy pour deux saisons

PRO B

Comme annoncé, Noah Penda (17 ans, 2,00m) fera ses premiers pas dans le monde professionnel à Vichy où il s'est engagé pour deux saisons. Le jeune ailier a réalisé une saison pleine avec le Pôle France, en NM1 (10,9 points à 47,1% aux tirs dont 29,4% à 3-points, 6,1 rebonds, 2,7 passes décisives, 2,4 interceptions et 1 contre pour 15 d'évaluation). Il a été l'un des leaders de cette équipe qui aura gagné huit rencontres de championnat au cours de l'année. Au Pole France, il a connu une très belle évolution statistique, qui le place comme l'un des espoirs français à suivre de près à la rentrée.

Tout juste sorti de l'INSEP donc, l'originaire de Villemomble débarque dans l'Allier. Côté intégration, le jeu intense et physique de la JAV devrait convenir au profil et aux qualités de Noah Penda, à savoir l'agressivité, la défense et le drive, bien qu'il puisse aussi se muer en passeur.

Sous la houlette de Guillaume Vizade, il aura probablement un temps de jeu intéressant. Pour le moment, seuls Thomas Vile et Mamadou Guissé peuvent lui grapiller quelques minutes sur les positions d'arrière et d'ailier.