Nouveau coach de Nantes, Jean-Marc Dupraz prévient : "Il y aura du changement"

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Intronisé coach de Nantes au cours du week-end dernier, Jean-Marc Dupraz a été présenté à la presse ce mardi. L'ancien entraîneur du Paris-Levallois, Limoges CSP et Lille Métropole Basket reprend du service en Pro B avec un contrat courant jusqu'en juin 2024. L'objectif du club est de s'approcher le plus possible de la montée en Betclic ELITE, et si possible même y parvenir dans ce délai. Mais avant cela, il y a du pain sur la planche pour cette saison avec une spirale négative à stopper. Jean-Marc Dupraz prévient, la méthode va va être modifiée par rapport à son prédécesseur, Jean-Baptiste Lecrosnier :

"Il y aura du changement, les joueurs vont devoir s’adapter et être à 120 %, a-t-il annoncé dans les colonnes de Ouest-France. Je suis un entraîneur qui prône la défense et qui, en attaque, impose un cadre avec certaines libertés. Les systèmes et principes mis en place précédemment sont différents des miens. Il faudra un certain temps d’adaptation, d’autant plus que l’infirmerie est assez garnie (Thomas, Chathuant, Sylla, NDLR) mais les joueurs sont des compétiteurs."

Si Jean-Baptiste Lecrosnier n'a jamais obtenu de la part de ses dirigeants la possibilité de modifier l'effectif, et notamment le secteur intérieur déficient, Jean-Marc Dupraz semble sur la même longueur d'ondes que celui qu'il remplace : il faut du sang neuf. Avec un nouveau "big man", qui devra être joueur formé localement - à moins qu'un des quatre étrangers ne soit remplacé -, il se veut confiant :

"Une fois densifié et au complet, ce groupe aura les moyens de faire de belles choses, pense-t-il. Les joueurs ont une valeur qu’ils doivent cependant démontrer sur le terrain. La confiance passe par des victoires. Il reste 19 matches, on a le temps de redresser la barre mais attention, c’est aussi serré en haut du classement que ça l’est en bas."

Audrey Sauret "dispensée d'activité"

Nantes démarre sa nouvelle ère ce vendredi, avec un match à Antibes. A voir si l'électrochoc du changement de coach aura déjà fait effet. Par ailleurs, le président du Nantes Hermine Basket a confirmé avoir démarré un processus de séparation avec la directrice sportive (autrefois manager générale) Audrey Sauret, ce que nous vous annoncions la semaine dernière. L'ancienne GM de l'Etoile de Charleville-Mézière est "dispensée d’activité jusqu’à nouvel ordre", a prévenu Thierry Brochard, ne souhaitant logiquement pas parler de licenciement afin de s'exposer à des frais de rupture de contrat plus importantes encore.