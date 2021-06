Nouveau coup dur pour Nancy avec la rupture des ligaments croisés pour Andell Cumberbatch

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Est-ce qu'il y a un chat noir qui rode autour du Palais des Sports Jean Weille de Nancy ? Après avoir perdu successivement sur blessure Tyran De Lattibaudière, Vincent Vent, Bastien Vautier et Mérédis Houmounou, soit 4 joueurs importants du dispositif de François Peronnet, plus Charles Nkaloulou fortement impacté par la Covid-19, c'est à présent Andell Cumberbatch (1,97 m, 28 ans) de jeter l'éponge après avoir été victime d'une sérieuse blessure. Lors du duel quasiment décisif pour la montée face à Fos ce mardi soir, remporté par les Fosséens (78-76), l'ailier américain est sorti au bout de 6 minutes de jeu. Selon L'Est Républicain, les examens médicaux ont diagnostiqué une rupture des ligaments croisés et le joueur va être opéré très prochainement.

Arrivé pour remplacer l'international néerlandais Yannick Franke fin 2020, l'ancien joueur de Vichy/Clermont valait cette saison 8,8 points à 53,2% de réussite aux tirs, 6,2 rebonds, 1,9 passe décisive et 1,5 interception pour 12,5 d'évaluation en 24 minutes de jeu.