Nouvelle pige pour Soriah Bangura, direction Denain

PRO B

Crédit photo : Antoine Bodelet

Lille par trois fois, Orchies, Boulogne-sur-Mer et maintenant Denain. À ce rythme, Soriah Bangura (1,98 m, 28 ans) va finir par connaître tous les clubs du Nord. Performant en début de saison avec le LMB (7,4 points à 47% et 4,2 rebonds en 12 rencontres), particulièrement impactant à Jean-Degros lors de la première journée de la Leaders Cup (9 points à 3/5 et 6 rebonds pour 15 d'évaluation en 17 minutes), l'intérieur francilien a désormais été appelé à la rescousse par les Dragons.

Dans l'effectif de Rémy Valin, il prendra ainsi la place de Milan Milovanovic, victime d'une entorse de la cheville lors du match contre Quimper le 4 février dernier. Avec l'ambition d'apporter toute son expérience et sa combativité afin que Denain, actuellement 17e et relégable, puisse rester un bastion historique de la LNB.