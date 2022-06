Numéro 1 à l'évaluation en Espoirs, Arthur Bouba va débuter sa carrière à Nantes

PRO B

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Cela commence à s'activer en coulisse du côté du Nantes Basket Hermine. Après l'officialisation de Thomas Hieu-Courtois en provenance de Lille - et en attendant celle d'Assane Ndoye - Nantes aurait engagé, selon nos informations, Arthur Bouba (2,02 m, 20 ans), meilleure évaluation chez les Espoirs et nommé dans le cinq majeur de la saison.

Après avoir garni son palmarès à l'Académie Gautier (Coupe de France U17, double champion de France cadets et doublé championnat Espoirs/Trophée du Futur), le longiligne poste 3 - qui peut aussi jouer 4 et ainsi être le back-up de Hieu-Courtois - a connu une progression linéaire. Après trois saisons à Cholet (2018/21), le Francilien débarque à Bourg-en-Bresse l'an passé. Après un dernier bon exercice dans les Mauges (9,6 points, 6,2 rebonds et 2 passes décisives pour 11,9 d'évaluation en 24 minutes), il double ses statistiques dans l'Ain : 17,1 points à 48% aux tirs, 11,1 rebonds, 2,6 passes décisives et 2,2 interceptions pour 22,7 d'évaluation en 32 minutes de jeu.

Pour mieux connaître ce jeune joueur, la JL Bourg a sorti une petite vidéo il y a quelques jours :