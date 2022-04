Obi Enechionyia absent jusqu'à la fin de saison, l'ASA fait venir Fahrudin Manjgafic

PRO B

L'Alliance Sport Alsace a annoncé que son ailier-fort Obi Enechionyia (2,08 m, 26 ans) ne rejouait plus cette saison après avoir été blessé à la main sur le dernier match, gagné contre Antibes vendredi dernier. C'est un coup dur puisque l'ancien joueur de Temple (NCAA) et Séville (Liga Endesa) tournait à 12,7 points à 44,3% de réussite aux tirs, 4,2 rebonds et 1,4 passe décisive en 28 minutes.

Le club alsacien a vite réagi en faisant venir l'intérieur bosnien Fahrudin Manjgafic (2,07 m, 25 ans). Ce dernier vient de terminer la saison de première division avec le club serbe de Novi Pazar, dont il était le meilleur marqueur (19,8 points) et rebondeur (7,3 prises). Auparavant, il n'a joué qu'en Bosnie-Herzégovine, avec l'OKK Sarajevo et le Sloboda Tuzla. Ce sera donc l'occasion pour lui de se faire un nom en dehors du circuit d'ex-Yougoslavie.