Objectif Draft 2022 pour Hugo Besson (Saint Quentin), à moins que...

Crédit photo : Lilian Bordron

Mercredi soir, Saint-Quentin, l'une des meilleures équipes de la saison de Pro B (quatrième avec 14 victoires et 7 défaites), s'est incliné à Evreux de 2 petits points (81-79). S'il a manqué des lancers francs importants dans le final (5/9 dans cet exercice), Hugo Besson a encore marqué 21 points devant les yeux de ses agents, Bouna Ndiaye et Jérémy Medjana, mais aussi de scouts NBA.

A (re)lire, article de décembre 2018 : "HUGO BESSON : VOUS NE POURREZ PAS DIRE QUE VOUS NE SAVIEZ PAS"

Révélation de cette saison en Pro B, le jeune Hugo Besson (1,96 m, 20 ans) déborde de talent. Meilleur marqueur du championnat avec 18,3 points, le Varois peut nourrir de grande ambitions pour l'avenir. Et qui dit grandes ambitions dit volonté d'aller en NBA. Le petit-fils de Paul Besson ne s'en cache pas.

"L’année prochaine, je vais devoir confirmer et continuer ma progression. C’est ça qui me permettra d’aller à la draft NBA. C’est excitant, je vais tout mettre en œuvre pour y arriver", disait-il récemment dans L'Aisne Nouvelle.

Chose que confirment ses agents, Jérémy Medjana et Bouna Ndiaye, qui croient beaucoup dans le potentiel dans leur poulain :

"C’est un joueur rare. Des talents comme Hugo, on n’en voit pas souvent. On n’est pas meilleur marqueur en Pro B, qui est pour moi la meilleure deuxième division d’Europe, par hasard. (...) Je pense qu'il est prêt pour la NBA."

A tel point qu'il pourrait s'inscrire dès cette année, sans doute pour tâter le terrain avant de retirer son nom. À moins que les retours aux Etats-Unis ne l'incitent à faire comme Isaïa Cordinier en 2016 (drafté en 44e position alors qu'il jouait à Denain en Pro B) ou Dirk Nowitzki en 1998 (qui jouait à Wurtzbourg, en deuxième division allemande, avant d'être retenu en 9e choix par Milwaukee). Mais Jérémy Medjana assure vouloir y aller "step by step" et pour le moment Hugo Besson, prêté par l'Elan Chalon, a à coeur de finir fort la saison et espère être élu "meilleur jeune et pourquoi pas me battre pour le titre de MVP et de meilleur marqueur." Choses qui ne semblent pas être impossible, tant le jeune arrière explose les compteurs.