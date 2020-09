Objectif Top 3, Lille affiche ses ambitions

PRO B

Crédit photo : LMB

"Je pense sincèrement que nous aurions pu aller très haut." La saison passée, Lille avait un sérieux potentiel. Son entraîneur Jean-Marc Dupraz était satisfait de son groupe et confiant pour la suite. Mais voilà, la saison s'est arrêtée à cause de la COVID-19 et elle reprend avec quelques incertitudes. Mais avec une ossature conservée, le LMB a une belle base. Surtout que celle-ci a été renforcée par des éléments qui plaisent à leur nouveau coach, au point de viser le Top 3 rapporte Actu.fr qui a assisté à la conférence de presse d'avant-saison.

"Je suis très satisfait du recrutement. Avec les moyens que l’on avait, nous avons pu faire venir des joueurs qui vont apporter", explique le champion de France 2014. Les recrues sont Raijon Kelly, Carlos Novas Mateo et Marshall Moses.

Collectivement en revanche, l'équipe est en retard après avoir trop pu faire de 5 contre 5. En effet, le staff a choisi de ne pas intégrer de jeunes sur les séances afin de limiter le mélange des groupes. Mais à partir de ce mardi soir, avec le début de la Leaders Cup Pro B, l'équipe va pouvoir se tester. Elle démarre avec un déplacement à Denain.