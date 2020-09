Officiel : Ali Traoré fait son grand retour à Antibes

PRO B

Crédit photo : Antibes Sharks

Déjà passé par Antibes en novembre 2017 en tant que pigiste médical, Ali Traoré (2,05m, 35 ans) avait disputé cinq petites rencontres (7,4 points et 2,8 rebonds pour 9 d'évaluation), suffisantes pour l'enchanter et lui redonner le goût du jeu. Comme annoncé, l'intérieur fait donc son grand retour sur la Côte d'Azur pour la saison 2020/21.

#NouvelleRecrue #Saison2021



Nous avons le plaisir de vous annoncer le retour de @bomaye12 au sein des @SharksAntibes ! L’international français s’est engagé pour la saison - pic.twitter.com/lzeWRnIvMv — Antibes Sharks (@SharksAntibes) September 10, 2020

Retour à Antibes mais aussi retour en Pro B pour Ali Traoré qui est déjà passé par l'antichambre du basket français en 2004/05 avec Quimper. Depuis, l'ancien international français qui compte 56 sélections au compteur (entre 2009 et 2012) a accumulé une expérience non négligeable. Passé notamment par l’ASVEL, Nanterre, Limoges, Monaco ou encore Strasbourg dernièrement (11,3 points et 3,7 rebonds pour 11,8 d'évaluation en 20 rencontres la saison passée), il va pouvoir apporter sa connaissance du championnat de France au reste du roster et notamment à ses nouveaux coéquipiers dans la raquette. En rejoignant Étienne Ca, Jean-Marc Pansa ou encore Benedikt Maukner, Ali Traoré va densifier la peinture des Sharks, son quinzième club en carrière. Outre ses missons, il apportera également ses indéniables qualités de finisseur.

Pour se rappeler au bon souvenir du premier passage de Bomayé sur la Côte d'Azur, le reportage d'époque de Buzzer est disponible ici.