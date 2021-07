Officiel : Après 4 saisons avec les Espoirs de Cholet, Léopold Delaunay débarque à Vichy

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Après avoir officialisé les arrivées de Cédric Bah et Thomas Ville, la JA Vichy engage Léopold Delaunay (1,93 m, 19 ans), comme annoncé par Ouest France. L'arrière, passé par Jallais, Saint-Léonard, Angers et Cholet depuis 2016 (minimes et Académie Gautier) s'est engagé pour une saison.

Vainqueur du Trophée du futur et champion de France Espoirs en 2018/19, le jeune poste 2 a réalisé une dernière saison des plus convaincantes, tournant à 12,9 points, 7,6 rebonds, 3,9 passes décisives et 2,8 interceptions pour 19 d'évaluation en 26 minutes et 16 matchs de championnat. Malheureusement terminée par une défaite en finale du Trophée du Futur face à l'ASVEL. Dans l'Allier, Delaunay, sélectionner en Équipe de France U23 de 3x3, vient lancer sa carrière professionnelle et gagner en responsabilités.