Officiel : Asier Zengotitabengoa conclut le recrutement lillois

Le Lille Métropole Basket (LMB) a officialisé la signature de l'ailier Asier Zengotitabengoa (1,99 m, 32 ans) pour boucler son recrutement 2021-2022. L'Espagnol, joueur de Gries-Oberhoffen, va apporter son expérience et son adresse à la jeune formation de Maxime Bezin. Avec lui, l'effectif du LMB affiche complet.

« C’est une vraie plus-value pour l’effectif à plusieurs égards, explique Maxime Bezin. Le premier, c’est en terme d’adresse. Asier va permettre d’étirer les défenses. Le deuxième, c’est qu’il connaît le championnat et son environnement. Il parle français, ca facilitera forcément son intégration et notre performance. Troisièmement, c’est un joueur d’expérience qui saura encadrer les jeunes loups sur le secteur extérieur. Enfin, on a l’assurance que c’est un « bon mec » comme on dit. Dans un effectif, ca reste essentiel. »