Officiel : Carl Lindbom rejoint Antibes

Avec seulement Léopold Ca au poste 4 depuis le départ de Cleanthony Early, Antibes avait besoin d'un nouveau joueur. Comme annoncé, Carl Lindbom (2,06 m, 29 ans) débarque sur la Cote d'Azur. Le poste 4 finlandais va permettre de rééquilibrer la raquette.

"Il va renforcer un secteur du jeu que nous avions ciblé avec le management et l’entraîneur. Son arrivée va densifier et rééquilibrer notre effectif pour la suite de la saison. Carl est un joueur expérimenté, international finlandais, qui va pouvoir encadrer nos jeunes JFL au sein du vestiaire et apporter ses multiples qualités sur le terrain."