Officiel : Chris Ebou-Ndow quitte enfin Boulazac

PRO B

Crédit photo : Lilian Bordron

Plus utilisé depuis la défaite contre l'Alliance Sport Alsace le 30 octobre dernier, Chris Ebou-Ndow (2,01 m, 28 ans) demeurait cependant toujours sous contrat au BBD, jusqu'à ce jour. Le club périgourdin vient d'annoncer le départ de l'ancien capitaine de Denain. "Arrivé cet été en Dordogne, l’ailier norvégien n’a pas eu le rendement escompté, explique le club dans son communiqué. En difficulté pour s’adapter aux attentes, peu à l’aise sur ce début de saison, le club et le joueur ont donc logiquement décidés de se séparer." Après trois journées de championnat, il tournait à 1,7 point et 1,7 rebond en 12 minutes de moyenne, lui qui était un joueur majeur à Denain ces trois dernières saisons (10,8 points à 43,5% aux tirs, dont 32% à 3-points, 5,8 rebonds et 1,9 passe décisive pour 12,8 d'évaluation en 29 minutes de jeu).