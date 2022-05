Officiel : Clément Frisch rejoint le SLUC Nancy

Le SLUC Nancy a officialisé l'arrivée de Clément Frisch (2,01 m, 20 ans), sous forme de prêt de la part de la SIG Strasbourg. L'ailier-fort a été élu meilleur jeune joueur de la Pro B en 2021-2022, alors qu'il était prêté à Denain. Il va maintenant tenter de passer le cap du niveau supérieur, chez le promu.

"On a une réelle volonté d’avoir parmi nous un équilibre entre jeunesse et expérience, a expliqué son futur entraîneur Sylvain Lautié. Il est important pour nous d’avoir des joueurs polyvalents. Clément l’est sur les postes 4 et 3 ! Nous souhaitons conserver une identité de jeu où le jeu sans ballon est important. Clément a cette intelligence de jeu qui lui permettra de rentrer vite dans un mode !"