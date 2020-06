Officiel : Deux saisons supplémentaires pour Earvine Bassoumba à Rouen

Comme annoncé, Earvine Bassoumba (2,05 m, 24 ans) rempile à Rouen, lui offrant ainsi la possibilité de s'affirmer en Pro B. L'intérieur franco-congolais sort de sa meilleure saison individuelle avec 6,8 points à 60,4% de réussite aux tirs, 4,1 rebonds, 0,9 contre et 1,9 faute provoquée pour 8,9 d'évaluation en 19 minutes.

Sorti du centre de formation du Mans Sarthe Basket, Earvine Bassoumba a lancé sa carrière professionnelle au RMB. En constante progression depuis son arrivée, le pivot au statut de Joueur Formé Localement va ainsi s'inscrire dans la durée, jusqu'en 2022. Cette prolongation va lui permettre de poursuivre sa progression au sein du club normand, jusqu'à peut-être se révèler comme un joueur confirmé de deuxième division.

Alexandre Ménard, entraîneur de Rouen arrivé la même année que son pivot, s'est exprimé suite à l'officialisation :

"En fin de contrat, Earvine a été rapidement sollicité pour poursuivre sa carrière ailleurs. Nous lui avions déjà fait part, plus tôt dans la saison, de notre volonté de prolonger l’aventure ensemble. Nous sommes donc tombés d’accord sur un nouveau contrat de deux ans qui doit lui permettre de prouver qu’il n’est plus un « jeune joueur » mais un joueur confirmé de ProB capable d’assumer des responsabilités au niveau des attentes placées en lui. Pour ce faire, et avec tout l’attachement que je peux avoir pour lui, nous comptons bien poursuivre le travail de post-formation que nous avons entamé depuis 3 ans, le voyant ainsi progresser constamment tant en termes de temps de jeu, de statistiques mais aussi d’impact sur le terrain."