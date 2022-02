Officiel : Divine Myles rejoint Denain Voltaire

PRO B

Crédit photo : Olivier Fusy

C'est désormais officiel : Divine Myles (1,83 m, 26 ans) devient un Dragon. Comme annoncé, l'ancien joueur de Roanne rejoint Denain. Le meneur vient remplacer Myles Mack.

Pour Denain, l'arrivée de Divine Myles résonne comme un espoir. Le CV de l'international kosovar permet de placer de grandes attentes dans ce joueur. Il a passé quatre années en NCAA, à Stetson en Floride où il tournait à 16,8 points, 4,5 rebonds et 4,2 passes décisives dans sa dernière année. Il s'est ensuite envolé pour Pristina au Kosovo où il a impressionné pour sa première année en professionnel en 2019-2020 : 17,1 points, 5 rebonds et 5,2 passes décisives avec à la clé le titre de SuperLiga (la première division kosovare). Avec son club, l'américano-kosovar a plus que pointé le bout de son nez en FIBA Europe Cup avec des moyennes statistiques vertigineuses de 22,2 points, 6,3 passes décisives et 4,2 rebonds. Ses productions lui ont permis de rejoindre un championnat plus réputé, la Jeep ELITE. Le meneur avait joué six matches pour la Chorale de Roanne avant que la saison ne s'arrête. Dans la Loire, il avait trouvé une place dans la rotation de Jean-Denys Choulet. Myles jouait en moyenne 20 minutes pour 6,8 points et 2,8 passes décisives, avant de retourner au Kosovo la saison passée, cette fois avec le KB Ponte Prizreni.

Ses débuts en compétition à Denain ne s'effectueront pas ce mardi contre l'ASA Gries-Souffel car le club nordiste a annoncé avoir fait reporter la rencontre, ainsi que le derby contre Saint-Quentin du 11 février. Plusieurs joueurs de l'effectif denaisien ont en effet été testés positifs à la Covid-19.

Néanmoins, l'arrivée de Divine Myles devrait grandement aider les Dragons de Denain. Avant-dernier de Pro B avec deux journées de retard (cinq victoires, le double de défaites), Voltaire n'est qu'à un succès du premier non relégable, Gries-Souffel.