Officiel : Franck Seguela à Gries-Oberhoffen, Ludovic Pouillart est "sous le charme"

Comme nous vous l'annoncions, Franck Seguela (2,00 m, 23 ans) imite son coéquipier Jérémy Bichard et passe d'Angers à Gries. Cette saison, l'ailier formé à Pau tournait à 10,1 points, 4,2 rebonds et 1,6 passe décisive en 27 minutes par match en NM1. Avec le BCGO, Seguela va retrouver la Pro B, division où il avait évolué en 2018/2019 sous les couleurs de Chartres (3,3 d'évaluation en moyenne), avec cette fois l'intention de s'y imposer.

"Franck est un joueur que j’ai découvert pendant le confinement en regardant énormément de matchs, confie le coach Ludovic Pouillart sur le site du club. Et dès le 1er match, je suis tombé sous le charme de son talent ! Il sait tout faire, il peut jouer 3/4/2 en étant d’une grosse efficacité ! Je suis sûr et certain que ce garçon a tout en lui pour s’imposer en ProB. En plus de ça, il vient du sud-ouest et à beaucoup de caractère ! J’aime encore plus !"