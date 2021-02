Officiel : Gaylor Curier rejoint Lille jusqu'à la fin de saison

Comme annoncé samedi, l'ailier Gaylor Curier (1,97 m, 29 ans ce jeudi) rejoint le Lille Métropole Basket pour la suite de la saison 2020-2021. L'ancien joueur d'Orléans, auteur d'une pige à Gravelines-Dunkerque en début de saison, retrouve la Pro B et l'entraîneur Jean-Marc Dupraz, qu'il a connu à Limoges au début de sa carrière professionnelle.

"Il a depuis lancé et bien mené sa carrière professionnelle, relate le coach. C'est un joueur qui va nous apporter son intensité, son tir à 3-points, dès les prochains matchs mais il aura également besoin d'un peu plus de temps pour intégrer les principes de jeu de l'équipe et être à 100% physiquement. Je sais aussi qu'il a toutes les qualités humaines pour bien s'intégrer dans le projet."