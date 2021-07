Officiel : Ivan Février et Luc Loubaki rejoignent Boulazac

PRO B

Crédit photo : Lilian Bordron Christophe Delrue

Un shooteur et un stoppeur. Ivan Février (2,04 m, 22 ans) et Luc Loubaki (1,91 m, 24 ans) rejoignent officiellement les rangs du Boulazac Basket Dordogne comme nous l'avions indiqué pour le premier et le second.

Joueur de Nanterre depuis mai 2020 où il avait paraphé un contrat de 3 ans, Ivan Février n'a pas réussi à s'imposer dans les Hauts-de-Seine. À tel point qu'en fin de saison dernière, il fût prêter à Blois, pour aider le club du Loir-et-Cher a monté mais aussi pour avoir du temps de jeu. Bien lui en a pris puisque le poste 4 shooteur s'est fendu de 9,3 points à 42,6% aux tirs, 4,5 rebonds et 1,3 passe décisive pour 9,2 d'évaluation en 23 minutes. Malgré son jeune âge, l'ancien international tricolore chez les jeunes où il a remporté l'Euro U18, a disputé au total 86 matchs de Jeep ELITE (Levallois, Nanterre), 24 de coupe d'Europe et 11 de Pro B (Roanne et Blois).

Idem pour Luc Loubaki. A 24 ans, le natif de Pontoise (Val d'Oise) a disputé 84 matchs de Jeep ELITE (Orléans, Monaco), 18 de coupe d'Europe et 63 de Pro B (Lille). Si dans le Nord, Loubaki n'a pas eu de grosses statistiques (6,5 points à 40% aux tirs, 2,5 rebonds et 1,8 passe décisive pour 6,7 d'évaluation en 21 minutes et 63 matchs), il s'est montré redoutable en défense. Arrivé comme pîgiste médical en fin de saison 2018/19 dans la capitale des Flandres, Loubaki sera finalement resté 3 saisons.

Les deux joueurs retrouvent en Périgord Jules Rambaut et Bathiste Tchouaffé qu'ils ont fréquenté à l'INSEP mais aussi durant les campagnes tricolores.