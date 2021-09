Officiel : Jean-Fred Morency à Nancy pour six semaines

Comme annoncé, Jean-Frédéric Morency (2,00 m, 30 ans) rejoint le SLUC Nancy pour les six prochaines semaines en qualité de remplaçant médical de Charles Nkaloulou. L'ailier-fort va aider les Couguars sur la Leaders Cup Pro B ainsi que le début de la saison régulière.

"Nous sommes très heureux d’accueillir Jeff, annonce le coach Sylvain Lautié. Il vient nous rendre service sur le poste 4. Avec 3 joueurs au poste 5, nous avions besoin d’un joueur rapidement, afin de laisser un temps de transition à Ife Ajayi et Vincent Vent de revenir dans le grand bain progressivement. Joueur de grande expérience il s’adaptera très facilement. Sa régularité et son impact défensif nous aideront grandement en plus d’être complémentaire avec le restant de l’équipe."