Officiel : Jérémy Bichard première recrue de Gries-Oberhoffen

Après avoir confirmé que Josep Franch et Asier Zengotitabengoa seront bien au club la saison prochaine, eux qui étaient encore sous contrat, officialisé la prolongation pour deux saisons de Kevin Dinal, le Basket Club Gries-Oberhoffen a annoncé la signature pour la saison prochaine du meneur de jeu Jérémy Bichard (1,85 m, 29 ans), comme annoncé. Sur la saison 2019/20, il jouait à Angers et tournait à 9,8 points à 48%, 3,6 rebonds et 6,6 passes décisives pour 13,8 d'évaluation en 28 minutes de moyenne.

"Je suis très heureux de rejoindre le Basket Club de Gries Oberhoffen la saison prochaine, nous a-t-il déclaré. C'est un club aux valeurs familiales, qui a beaucoup progressé ces dernières années et qui continue de se structurer. C'est une ville qui respire le basket, avec une vraie ferveur. J'ai tout de suite adhéré au discours du coach (Ludovic Pouillart) et à sa philosophie de jeu, qui devrait pouvoir me permettre de m'épanouir et de montrer toutes mes qualités. Cela fait plusieurs années que je joue en NM1 et c'est une très belle opportunité qui m'est donné par les dirigeants et le staff du club d’évoluer à l'échelon supérieur. Cela faisait maintenant plus deux ans que j'avais des contacts avec des clubs de Pro B mais ce n'était pas encore le moment. Maintenant je me sens prêt et je suis impatient de pouvoir découvrir mes coéquipiers, la salle, les supporters, et de pouvoir rejouer au basket tout simplement."