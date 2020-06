Officiel : Johan Randriamananjara rejoint l'UJAP Quimper

PRO B

Crédit photo : Olivier Fusy

Le jeune poste 2/3 Johan Randriamananjara (1,99 m, 20 ans), en contact avec le club depuis plusieurs semaines, s'est officiellement engagé en faveur de l'UJAP Quimper pour la saison 2020/21. Swingman (poste 2/3) longiligne et polyvalent, l'ancien pensionnaire du Pôle France va réellement débuter sa carrière professionnelle après avoir essentiellement évolué avec les Espoirs de la JL Bourg ces deux dernières saisons.

C'est dans un rôle similaire à celui de Pierre Brun cette saison qu'il pourrait faire ses débuts dans l'antichambre de la Jeep ELITE. Passé par le Centre Fédéral, il tournait en 2019/20 chez les Espoirs à 11,7 points à 48,6% de réussite aux tirs dont 37,2% à 3-points, 4,7 rebonds, 4,3 passes décisives et 1,6 interceptions pour 13,8 d'évaluation, tout en jouant les utilités dans l'effectif de Savo Vucevic (17 apparitions). Capable d'évoluer sur le poste 2 et le poste 3, il se retrouverait derrière David Jackson, Bathiste Tchouaffé et Paul-Lou Duwiquet.