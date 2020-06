Officiel : Jordan Aboudou et Thomas Ceci-Diop à Vichy-Clermont jusqu'en 2022

La Jeanne d'Arc Vichy-Clermont Métropole a officiellement annoncé les signatures de Jordan Aboudou (1,96m, 29 ans) et Thomas Ceci-Diop (2,00 m, 28 ans) pour les deux prochaines saisons. Capable d'évoluer sur les postes 4 et 3, ils sont tout deux habitués de la Pro B.

"Nous sommes très heureux de vous annoncer une double signature, a commenté le coach Guillaume Vizade.

Tout d’abord la signature de Jordan Aboudou, joueur d’impact sur les postes 3/4, il nous rejoint pour les deux prochaines saisons. Doté d’un large abattage au rebond, inspiré dans le jeu sans ballon, et pouvant être très agressif défensivement, trois secteurs dans lesquels nous avons pu être malmené cette saison. Nous pensons que Jordan en se stabilisant au club et en continuant de gagner en maturité pourra nous apporter durablement à imposer notre jeu et à démontrer toute l’étendue de son talent.

Ensuite, la signature de Thomas Ceci Diop, polyvalent également, mais principalement utilisé sur le poste 4. Doté un fort tir à trois points, permettant d’écarter les défenses, il présente des garanties comportementales en termes d’abnégation et de leadership défensif. Après une longue pige convaincante à Rouen cette saison, il aura à cœur de démontrer que ses blessures passées ne sont que de vieux souvenir, et qu’il peut retrouver le rôle décisif qu’il avait à Lille lors de leur très bonne saison. A 28 et 29 ans, ils nous rejoignent pour deux saisons."