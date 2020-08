Officiel : Junior Etou nouveau joueur de Quimper

PRO B

Crédit photo : Simon Godet

Les Béliers de Quimper ont officialisé la dernière pièce de leur recrutement 2020. Comme annoncé, il s'agit de l'ailier-fort Luc Tselan Tsiene dit "Junior" Etou (2,01 m, 26 ans). Le Congolais a passé la saison 2019/20 entre Cholet et Würzbourg, en Allemagne (8 points à 52,2% de réussite aux tirs dont 27,3% à 3-points et 4,1 rebonds pour 8,7 d'évaluation en 22 minutes de moyenne en BBL). Pas assez satisfaisant aux yeux d'Erman Kunter (5,6 points à 35,2% de réussite aux tirs et 3,1 rebonds pour 6,1 d'évaluation en 21 minutes sur 7 matchs), il tentera de faire mieux en deuxième division avec l'ambitieux club de l'UJAP.

L'effectif de Quimper pour la saison 2020-2021 :