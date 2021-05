Officiel : Ken Brown rejoint Quimper

David Jackson blessé et indisponible jusqu'à la fin de saison, Quimper a trouvé un accord avec Ken Brown (1,80 m, 31 ans) vendredi. Le club finistérien a officialisé ce dimanche sa signature jusqu'à la fin de saison. Ce meneur de jeu d'expérience arrive de Grèce. Il vient de passer la saison 2020-2021 avec Larissa, tournant à 10,2 points à 41,1% de réussite aux tirs, 1,5 rebond et 4,1 passes décisives en 27 minutes.

"Ken est un meneur de jeu d’expérience qui connaît l’Europe, il pourra s’adapter à la Pro B grâce à ses qualités de vitesse et son shoot, a commenté son futur entraîneur Laurent Foirest. Il est capable de faire jouer l’équipe et de prendre ses responsabilités dans le scoring."

Auparavant, le natif de Saint-Louis (Missouri) a joué en Suède, Pologne, Lituanie, Pays-Bas, Liban, Lettonie, deuxième division italienne et, déjà à deux reprises, en Grèce. Ce meneur a fort caractère va tenter d'aider les Béliers - actuellement quatrièmes avec 16 victoires en 24 matches - à finir dans les deux premiers de la saison régulière pour ainsi accrocher la montée en Jeep ELITE.

Les Béliers de Kemper et le groupe Actual, partenaire majeur du club, ont le plaisir de vous annoncer que Kendrick Shamar Brown et le club ont trouvé un accord jusqu’à la fin de la saison régulière !



Plus d'infos https://t.co/245JCNogrx