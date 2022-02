Officiel : Kevin Dinal rejoint Nantes jusqu'en 2024

PRO B

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Comme annoncé, Kevin Dinal (2,02 m, 28 ans) a quitté l'Orléans Loiret Basket pour rejoindre le Nantes Hermine Basket. Il s'y est engagé sur le long terme puisqu'il a signé jusqu'en juin 2024, soit un contrat de deux saisons et demi. Son contrat est calé sur la durée de celui du nouveau coach, Jean-Marc Dupraz.

Peu utilisé en Betclic ELITE (2,3 points et 1,7 rebond pour 2,1 d'évaluation en 12 minutes), l'intérieur espère bénéficier de plus de responsabilités en Pro B, un niveau où il s'est montré très productif à de multiples reprises, à commencer par la saison dernière à Gries-Oberhoffen (9,9 points, 8,9 rebonds et 1,7 passe décisive pour 16 d'évaluation).